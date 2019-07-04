82 مفقوداً في غرق قارب قبالة سواحل تونس

2019/07/04 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}غرق قارب مطاطي على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية.

وقالت وسائل الاعلام التنسية ان " الناجون افادوا القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية بعدما أبحروا من مدينة زوارة الليبية {120 كلم غرب طرابلس}، ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا.وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس {جنوب}.انتهى

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