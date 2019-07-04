2019/07/04 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC جددت الامانة العامة لمجلس الوزراء ،اليوم الخميس، تاكيدها على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل إتمام مشروع الحكومة الالكترونية.وذكر بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” ،ان ” الأمين العام ، حميد الغزي، اكد ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، من أجل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يؤكد ضرورة تنسيق الجهود لإنجاح مشروع الحكومة الالكترونية المركز الخبري الوطني.

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