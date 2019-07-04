القبض على ضابط برتبة نقيب بالجرم المشهود بتهمة الرشوة في بغداد

2019/07/04 | 22:25

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في مكتب المفتش العام، الخميس (4 تموز 2019)، القبض على ضابط برتبة نقيب بالجرم المشهود بتهمة الرشوة، في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن، اللواء حسين عبد الهادي محبوبة، بمكافحة الفساد الاداري والمالي والاشتراك مع مكتب المفتش العام في تنفيذ واجباتهم بعد تاكيده على ان مديريتنا ومكتب المفتش العام يد واحدة لمكافحة الفساد والإرهاب وبإشراف مباشر من قبل حسين يوسف التميمي، مدير شعبة الشؤون الداخلية في مكتب المفتش العام تم تنفيذ عملية ضبط بالجرم المشهود لضابط تحقيق برتبة نقيب ينتسب الى مديرية شرطة محافظة بغداد بعد مساومته احد المواطنين على مبلغ مالي مقابل تسيير دعوى تخص المشتكي الى محكمة التحقيق وعدم تأخيرها".واضافت أنه "تم تنفيذ عملية الضبط داخل إحدى مركز الشرطة بعد ورود الإشارة من المشتكي، حيث تم ضبطه متلبساً باستلام المبلغ المالي بالجرم المشهود بالاشتراك مع مفرزة مفتش عام وزارة الداخلية".واشارت الى أنه "تم ايداع المتهم التوقيف بموجب قرار قضائي".

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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الخميس، مقتل قيادات من قوات التحالف العربي، بعملية واسعة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ونقل "موقع أنصار الله" عن متحدث القوات المسلحة الموالية للحوثيين، ا

بغداد اليوم- نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال عناصر من “ديوان الجند“ بداعش في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "‏فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع

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كشف قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي، اليوم الخميس، تفاصيل تسليح عشائر غرب مدينة الموصل.

وقال نومان الزوبعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دعوته لتسليح عشائر غرب الموصل، جاءت من أجل حماية العشائر لنفسها فقط&q

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