السلطات الاسترالية تعتقل متطرف يدعي انه “القائد الاعلى لداعش في استراليا”

2019/07/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن أحد المتطرفين الموقوفين مؤخرا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في سيدني يدعي أنه “القائد الأعلى للدولة الإسلامية في أستراليا”.ونقلت صحيفة “The Sydney Morning Herald” عن وثائق قضائية تأكيدها أن المتطرف المدعو إسحاق المطري (20 عاما) أقام ملجأ محصنا في منطقة الجبال الزرقاء في نيو ساوث ويلز، حيث ترأس خلية...

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