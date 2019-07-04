مصرع سائحا بريطانيا اثناء التقاطه “السيلفي” من ارتفاع 12 مترا

2019/07/04 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لقي سائح بريطاني حتفه على الفور عندما حاول التقاط صورة “سيلفي” وسقط من نافذة منزل كان يقضي فيه عطلته الصيفية على شاطئ كوستا بلانكا في إسبانيا.وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن الحادث وقع 3 يوليو الجاري في منطقة بونتا بريما، بالقرب من مدينة توريفايجا، حيث سقط رجلان من نافذة الشقة التي تقع على […]

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