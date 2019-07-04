مقتل أرهابي في اشتباكات مع عدد من المزارعين في جلولاء بديالى

2019/07/04 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أرهابي في تنظيم داعش في اشتباكات مع مجموعة من المزارعين في ناحية جلولاء في محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل وكالة وطن للانباء ان مجموعة ارهابية أعترضت طريق مزارعين ضمن حوض شيخ بابا بأطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ووقع اشتباك بين الجانبين اسفر عن مقتل أرهابي.واضاف أن قوة عسكرية وصلت الى […]

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