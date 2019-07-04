2019/07/04 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح سيغيب عن تمارين، اليوم الخميس بسبب "نزلة برد"، وذلك قبل يومين من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نزلة برد" تبعد محمد صلاح عن تدريبات "الفراعنة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نزلة برد" تبعد محمد صلاح عن تدريبات "الفراعنة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).