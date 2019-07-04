أعلان أسماء الوجبة الأولى من المقبولين للتعيين بديوان الوقف الشيعي

2019/07/04 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت لجنة التعيينات المركزية في ديوان الوقف الشيعي، عن أسماء المقبولين لشغل الوظائف الناتجة عن حركة الملاك الإداري والتعليمي

ضمن الوجبة الأولى.

وقال الوكيل الإداري

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