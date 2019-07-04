2019/07/04 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مفتشية الداخلية، اليوم الخميس، عن القبض على ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب لاحد مراكز شرطة الرصالة، لتورطه بابتزاز المواطنين بالمال مقابل انجاز دعاواهم.وقال مكتب المفتش في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “تمت العملية على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها قيام ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ضابط برتبة نقيب لتورطه بابتزاز المواطنين وكالة خطوة برس.

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