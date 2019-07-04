2019/07/04 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، توضيحا بشأن قرار ايقاف قرار تسجيل المركبات الشمالية.وقال اعلام المرور في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “وفق ما ورد يوم امس من نشر خبر مفاده المرور العامة توقف تسجيل المركبات الشمالية, وجب تبيان القرار رقم (13) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء والذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تصدر توضحيا بشأن قرار ايقاف تسجيل مركبات كردستان وكالة خطوة برس.

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