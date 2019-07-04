2019/07/04 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القبض على 47 مطلوبا بقضايا مختلفة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مختلف الصنوف والتشكيلات، نفذت على اثر معلومات دقيقة بالاستناد الى مذكرات اعتقال صادرة من المحاكم المختصة عمليات امنية لتعقب ومطاردة مطلوبين للعدالة وفق مواد قانونية متنوعة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 47 مطلوبا في بابل وكالة خطوة برس.

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