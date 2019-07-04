2019/07/04 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يومي 24 و25 حزيران/ يونيو 2019، اجتماعات في القدس، ضمّت مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاجتماع الأمني الثلاثي في القدس: الأهداف والنتائج) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاجتماع الأمني الثلاثي في القدس: الأهداف والنتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).