الفياض يحذر من انفجار الوضع الداخلي حال نشوب حرب بين اميركا وايران

2019/07/04 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، ان بغداد أبلغت واشنطن أن قدراتها في السيطرة على ضبط كل الايقاعات بالداخل ستضعف إذا ما تفجر الوضع في المنطقة خاصة في حال نشوب الحرب بين “اميركا وايران”.وقال الفياض في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الأزمة في منطقة الخليج تهدد السلم […]

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