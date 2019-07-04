الولايات المتحدة الى نهائي الكأس الذهبية بعد الفوز على جامايكا بثلاثية

2019/07/04 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه منتخب الولايات المتحدة، نظيره المكسيكي في نهائي الكأس الذهبية، بعد فوزه 3-1 على جامايكا، الليلة الماضية، في مباراة توقفت في بداية الشوط الأول بسبب البرق.وبدأت أمريكا البلد المستضيف، المباراة بشكل مثالي، إذ افتتح ويستون مكيني التسجيل في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من ريجي كانون.وتوقفت المباراة التي أقيمت في ناشفيل، بعد 15 دقيقة...

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