بيرو تسحق تشيلي بثلاثية و تضرب موعداً مع البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

2019/07/04 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل منتخب بيرو مغامرته الرائعة في كوبا أمريكا، وتأهل إلى المباراة النهائية، بعد التغلب على تشيلي حامل اللقب بثلاثية دون رد، في نصف نهائي البطولة القارية.وبذلك يستعد المنتخب البيروفي لمواجهة نظيره البرازيلي صاحب الأرض في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، علمًا بأنهما التقيا في دور المجموعات، وفازت كتيبة السامبا بخماسية نظيفة.وأحرز...

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