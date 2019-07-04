مقتل شخصين و اصابة اخرين بانفجار خط لنقل النفط في نيجيريا

2019/07/04 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع اليوم الخميس، انفجار استهدف خط أنابيب نفط في لاغوس أكبر مدن نيجيريا، وسط أنباء عن مصرع شخصين وإصابة العشرات.وأكدت وكالة “شينخوا” نقلا عن مصدر خاص أن لصوصا يسرقون النفط خربوا خط أنابيب وحاولوا سرقة الوقود مؤخرا هم من تسببوا في هذا الانفجار.وقال عنصر من قوات الإنقاذ لم يكشف عن اسمه إن فريق...

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