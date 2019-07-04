2019/07/04 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية القصف الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء، وعبر عن بالغ الأسى لسقوط أكثر من 40 قتيلاً جراء هذا الحادث وإصابة أكثر من مائة آخرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط شدد على ضرورة تجنيب المدنيين تداعيات الأعمال العسكرية المستمرة حول العاصمة طرابلس، والحفاظ على سلامة المنشآت المدنية والبنية التحتية، وضمان وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين جراء هذه العمليات.

وجدد أبو الغيط مطالبته بالخفض الفوري للتصعيد في الميدان وإيقاف العمليات العسكرية التي دخلت الآن في شهرها الرابع والعودة إلى المسار السياسي الهادف إلى التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة في ليبيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الغيط يدين حادث قصف مركز إيواء المهاجرين في ليبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الغيط يدين حادث قصف مركز إيواء المهاجرين في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).