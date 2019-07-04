رئيس البرلمان العربي يُدين بشدة قصف مركز إيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء الليبية

2019/07/04 | 22:52

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة القصف الذي استهدف اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019 م مركز لإيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.وأكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي إذ يستنكر بشدة هذه الأعمال الجبانة، فإنه يؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف المتصارعة بالقانون الدولي الإنساني وتجنيب المدنيين الأبرياء تداعيات الأعمال العسكرية، والحفاظ على سلامة وأمن المنشآت المدنية.وجدد رئيس البرلمان العربي مناشدته لجميع الأطراف في دولة ليبيا، بتغليب منهج الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح، حفاظاً على وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها، وتجنيب الشعب الليبي مزيداً من المعاناة، وأن حل الأزمة لا يكون إلا حلاً سلمياً يتفقُ عليه جميع الأطراف الليبية دون إقصاءٍ لأي طرف، ورفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

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