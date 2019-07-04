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الدفاع تعلن القبض على ثلاثة ارهابيين اثناء تسللهم الى ناحية الرياض بكركوك


الدفاع تعلن القبض على ثلاثة ارهابيين اثناء تسللهم الى ناحية الرياض بكركوك
2019/07/04 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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