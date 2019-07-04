الحوثيون يستهدفون مطار “جازان” السعودي بطائرات مسيرة

2019/07/04 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) استهداف مواقع عسكرية على أراضي السعودية بطائرات مسيرة.وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إن “سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مواقع عسكرية هامة” في مطار جازان في السعودية”.وأضاف أن “عمليات سلاح الجو المسير على مطار جازان الإقليمي أصابت أهدافها […]

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