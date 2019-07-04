2019/07/04 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس سيبدأ برشلونة رحلة الدفاع عن لقب الليغا الإسباني بمواجهة محفوفة بالمخاطر في ضيافة أتليتيك بيلباو في 18 من شهر أغسطس الجاري، بينما يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيغو بعد الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد الخميس.وتعادل برشلونة، الذي حصد اللقب بعدما حصد 87 نقطة، مع بيلباو في مباراتي ذهاب وإياب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة في ضيافة بيلباو..



وريال مدريد يواجه سيلتا وكالة خطوة برس.

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