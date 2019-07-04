2019/07/04 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دعت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة “قرصنة بحرية”.وأكدت الخارجية الايرانية للسفير البريطاني لدى طهران، أنه “لا يحق للبحرية البريطانية احتجاز ناقلة النفط الايرانية في المياه الدولية”.وأعلنت سلطات جبل طارق، الخميس، أنها احتجزت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تدعو بريطانيا إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة بأسرع وقت وكالة خطوة برس.

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