2019/07/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران تؤكد خيار المقاومة في مواجهة جميع التهديدات

اكدت ايران اَن المقاومةَ النشطة هي السبيل الوحيد في مواجهة

التهديدات التي تواجه البلاد.



يأتي ذلك رداً على تهديدات الرئيسِ

الاميركي دونالد ترامب بعد اعلانِ ايران اَنها ماضيةٌ في الخطوةِ

الثانية من تقليصِ التزاماتِها النووية في السابعِ من الشهرِ

الحالي. وتمضي ايران في خطة تقليص التزاماتها النووية بموجب بنود الاتفاق

النووي التي تسمح لايران بذلك حال عدم التزام الاطراف المتبقية فيه

خاصة الاوروبيين بتعهداتهم.وفي هذا الاطار أكد المجلسُ الأعلى للأمنِ القومي الإيراني أنّ الخطوة

الثانية من خفْضِ الالتزام بالاتفاقِ النووي ستبدأُ في السابعِ من

الشهرِ الجاري وذلك طبقاً للفِقْرتَينِ "26" و"36" من الاتفاق.ورداً على تهديداتِ الرئيس الاميركي دونالد ترامب اكدَ المتحدث باسمِ

المجلس كيوان خسروي أنّ خيارَ المقاومة النشطة علاجٌ مضادٌ لجميعِ

التهديدات.وفي اطار مواجهة التهديدات المحتملة زار قائد مقر خاتم الانبياء

المركزي اللواء غلامعلي رشيد الجرز الايرانية الثلاث بوموسى وطنب

الكبرى وطنب الصغرى وسط الخليج الفارسي ليؤكد من هناك ان ايران على

جهوزية قتالية عالية.فيما اكد قائد القوات البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري

الاستعداد التام للقوات المسلحة الايرانية للتعامل مع التهديدات.وقال حيدري: "بامكاننا ضرب العدو وافشال مخططاته على البر وفي الجو

والبحر وقاع البحر، نتمع بالقدرة اللازمة لمنع اي معتد من انتهاك

اجواءنا واراضينا ومياهنا".لكن ايران لم تكتف بالتحذير من ردها على اي تهديد بل تذهب ابعد من ذلك

لتؤكد قدرتها على ادارة الصراع.وقال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين #سلامي: "الاعداء يمارسون

ضغوطا اقتصادية وعسكرية ونفسية، كانوا يعلمون على تخويف الايرانيين من

الحرب لكن اليوم نحن من نبث الرعب في نفوسهم، إيران اليوم تعملُ على

تغييرِ موازينِ القوى في العالم وستنتصر على الاعداء".اذن رزمة ايرانية متكاملة للتعامل مع الظروف الراهنة..



آلياتها الصمود

والمقاومة امام التهديدات والضغوط اما الهدف فهو ضمان الحفاظ على حقوق

البلاد ومكتسباتها.

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