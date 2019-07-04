الشمري: التصويت على ادراج بابل على لائحة التراث العالمي ضرورة انسانية

2019/07/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري، ان التصويت على ادراجها على لائحة التراث العالمي "ضرورة انسانية".

وذكر الشمري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي {تويتر} ان "اثار بابل معلم حضاري وانساني كبير يوثق حقب تأريخية عظيمة اسست لثقافات عالمية متعددة وانتجت الافكار والفنون والقوانين وسياقات العمارة وانواعها وابهرت العالم بجذورها وجمالها وتأثيرها".واضاف الشمري ان " التصويت على ادراجها على لائحة التراث العالمي ضرورة انسانية،وعلى المجتمع الدولي دعم جهود العراق والمهتمين بذلك ومساعدته على حفظ هذا الموروث الحيوي".انتهى

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