مقالان عن العراق في الصحف العربية يوم الجمعة

2019/07/04 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 إيران..الحرب بالوكالة سعيد الحمد الايام البحرينية في حواره مع قناة «روسيا اليوم»، لخص معالي الشيخ خالد بن احمد وزير الخارجية حربنا مع النظام الإيراني.فهي بحق حروب بالوكالة تشعل إيران فتيلها عن بعد من خلال أذرعتها المليشياوية المسلحة والمدربة، كما هو الحال في العراق وسوريا واليمن والبحرين التي شهدت محاولة انقلاب اتسمت بالعنف...

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