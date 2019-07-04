لامبارد مدرباً لتشيلسي خلفاً للايطالي “ساري”

2019/07/04 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تشيلسي رسميًا تعاقده مع نجمه السابق، فرانك لامبارد، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا لماوريسيو ساري, وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج.ومنح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي.وبحسب...

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