القبض على ثلاثة ارهابيين في ناحية الرياض بكركوك

2019/07/04 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من قيادة عمليات كركوك، اليوم الخميس، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقه من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين تسللوا عبر بزول قرية طويلعة وقرية صالح العجم في ناحية الرياض بكركوك.

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