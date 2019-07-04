البيشمركة ترد على دعوات إخضاعها لسلطة بغداد.. هي من صلاحيات رئيس الإقليم

2019/07/04 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق ردّت #وزارة_البيشمركة في #حكومة_إقليم_كردستان، اليوم الخميس، على تصريحات منسوبة لكل من رئيس الوزراء العراقي السابق #حيدر_العبادي، والقيادي في ائتلاف #دولة_القانون #محمد_الصهيود، بصدد قوات البيشمركة.وذكر #اللواء #بابكر_فقي، […]

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