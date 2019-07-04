2019/07/04 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القبض على منتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول خلال عملية أمنية وسط الحلة.وذكر المتحدث الإعلامي باسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “فور ورود معلومات إلى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود شخص يسكن ضمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على منتحل صفة ضابط وسط الحلة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على منتحل صفة ضابط وسط الحلة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على منتحل صفة ضابط وسط الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).