قائد قوات التعبئة: تجربة “البسيج” انتقلت الى العراق وسوريا ولبنان واليمن

2019/07/04 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد الجديد لقوات التعبئة الإيرانية غلام رضا سليماني، ان تجربة قوات التعبئة المسماة بـ” البسيج” انتقلت الى عدد من الدول العربية.

وأوضح رضا سليماني في اول تصريح له، عقب تعيينه من قبل المرشد الإيراني الخامنئي قائدا لقوات التعبئة، خلفا لغلام حسين غيب برور، أوضح ان قوات البسيج لم تعد محدودة بجغرافيا إيران، بل باتت تجربة واضحة في دول عربية، مثل سوريا والعراق، إضافة الى سواحل المتوسط، وجنوب شرق شبه جزيرة الحجاز، مشيرا بذلك الى لبنان واليمن.

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