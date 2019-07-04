تطمينات من اذربيجان.. ساعات تفصل بابل من لائحة التراث العالمي

2019/07/04 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تستمر التطمينات القادمة من باكو عاصمة اذربيجان التي تحتضن اجتماعات اليونسكو للائحة التراث العالمي.ومن المؤتمر المنعقد لمناقشة ادراج المعالم الحضارية على مستوى العالم اكد النائب علي الحميداوي عضو الوفد العراقي المشارك في تصريح صحفي، أن “غالبية اعضاء لجنة التراث العالمي اكدوا لنا انهم مع اضافة بابل الى اللائحة وسيدرجونها يوم غد”.[…]

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