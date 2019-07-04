2019/07/04 | 23:36

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قاصف 2k يعاود استهداف مطاري ابها و جيزان و يعرقل الطيران فيهما !

الخميس

04

تموز

2019 :

11:16 pm

18

متحدث القوات المسلحة: سلاح الجو_المسير ينفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مواقع

عسكرية هامة في مطار جيزان الإقليميرحله جوية لطيران فلاي اديل قادمة من الرياض الى مطار جيزان تحول

وجهتها الى مطار جدهرحلات جويه تدخل وضع الانتظار بسبب توقف الملاحه في مطاري جيزان وابها

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