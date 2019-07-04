وزارة التربية تُصدر دليل المرشد التربوي للعمل به العام القادم

2019/07/04 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها ومن خلال دعواتها المستمر للاهتمام بالإرشاد التربوي بغية الوصول إلى بيئة مدرسية متميزة ، أصدرت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي / مديرية الإرشاد التربوي دليلاً يستفيد منه المرشد التربوي".واضاف" أذ يمثل دوره بالمهم والحيوي في العملية التربوية، ولا تقل أهميتهُ عن دور المعلم والمدرس في المدرسة"، مبيناً انه" يُعد أيضاً مرجعاً مهماً ويعالج المشاكل التي قد تعترض سير عمله بغية تطوير العملية التعليمية في البلاد".واشار ان" التوجيه يعتبر كجزء من البرنامج التربوي الكلي الذي يساعد على تهيئة الفرص الشخصية و توفير خدمات متخصصة، بما تمكن الطالب من تنمية قدراته وامكانياته في الطريق الصحيح".انتهى

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