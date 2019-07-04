الخدمات النيابية تحمل المالية مسؤولية تأخير اطلاق الموازنة وتلكؤ المشاريع

2019/07/04 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذر رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، من تأخر اطلاق التخصيصات المالية لموازنة التمويل الذاتي وانعكاس ذلك على الخدمات واكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة.

وحمل السهلاني في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، وزارة المالية" مسؤولية تأخير اطلاق الموازنة"، داعياً رئيس الوزراء" بمتابعة الموضوع وتجنب تكرار سيناريوهات السنوات السابقة بتعطيل اطلاق الموازنة لاشهر متأخرة من السنة مما يعيق حركة تنفيذ المشاريع وتحقيق تطلعات الشعب وبالخصوص المحافظات التي تعاني تدهورا ملحوظا على مستوى الخدمات".وبين، ان" اطلاق التخصيصات بوقت مبكر سيساهم بشكل كبير في تنفيذ المشاريع الخدمية المقررة ضمن الموازنة خلال المدد الزمنية المحددة"، مشددا على" اهمية موازنة التمويل الذاتي في عمل الوزارات والمحافظات وضرورة وصولها باسرع وقت وذلك لغرض تحسين الخدمات والنهوض بمستوى المواطن المعيشي".واشار السهلاني ان" وزارة المالية لم ترسل للمحافظات حتى اليوم ابواب صرف موازنة التمويل الذاتي والتي تعتمد عليها المحافظات في تقديم الخدمات وتأمين مشاريعها رغم ان النصف الثاني من السنة المالية للعام الحالي شارف على الانتهاء".انتهى

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