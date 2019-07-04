الأسطورة السويسري يتأهل إلى ثالث أدوار ويمبلدون

2019/07/04 | 23:36

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بلغ الأسطورة السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا الدور الثالث من بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه السهل، الخميس، في لندن على البريطاني

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