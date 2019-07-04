الطاقة الكهربائية تباشر بنصب المحطة المتنقلة الجديدة في شط العرب

2019/07/04 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، اليوم الخميس، عن المباشرة باعمال بنصب المحطة المتنقلة الجديدة في قضاء شط العرب ضمن خطة

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