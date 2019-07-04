2019/07/04 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السعدي الهويدر ..
قريتي .
2/2كتاب ..
الهويدر قرية الالف لقب والالف شهيد .
( حسين علي الهاشمي الحسيني ) .
مؤلف الكتاب هو الاستاذ حسين ، كان يعمل مدرساً قبل أن أترك القرية وألتحق مع الثوار في الجبل العام 1983 ، وكان محسوب على قوى اليسار وقريب جداً من الشيوعيين ، وأيضا أخيه ( سيد زيد ) صاحب محل حدادة الوحيد في قرية الهويدر .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدي - الهويدر .. قريتي . 2/ 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قريتي .
2/2كتاب ..
الهويدر قرية الالف لقب والالف شهيد .
( حسين علي الهاشمي الحسيني ) .
مؤلف الكتاب هو الاستاذ حسين ، كان يعمل مدرساً قبل أن أترك القرية وألتحق مع الثوار في الجبل العام 1983 ، وكان محسوب على قوى اليسار وقريب جداً من الشيوعيين ، وأيضا أخيه ( سيد زيد ) صاحب محل حدادة الوحيد في قرية الهويدر .
......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدي - الهويدر .. قريتي . 2/ 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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