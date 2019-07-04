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#محمد السعدي - الهويدر .. قريتي . 2/ 2


#محمد السعدي - الهويدر .. قريتي . 2/ 2
2019/07/04 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السعدي الهويدر ..

قريتي .

2/2كتاب ..

الهويدر قرية الالف لقب والالف شهيد .

( حسين علي الهاشمي الحسيني ) .

مؤلف الكتاب هو الاستاذ حسين ، كان يعمل مدرساً قبل أن أترك القرية وألتحق مع الثوار في الجبل العام 1983 ، وكان محسوب على قوى اليسار وقريب جداً من الشيوعيين ، وأيضا أخيه ( سيد زيد ) صاحب محل حدادة الوحيد في قرية الهويدر .

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