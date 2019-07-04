ننسى ولا ينسون! احتفال امريكا بعيد الاستقلال عرض دبابة ازاحة تمثال صدام بعد تحية بوش للمشاركين بغزو العراق

2019/07/04 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2005 حيا بوش الابن جنوده المشاركين بغزو العراق بعيد الاستقلال الامريكي الا ان هذا العام سيعرض ترامب الدبابة التي ازاحة تمثال صدام من وسط بغداد هذه الليلة وتحتفل الولايات المتحدة الخميس بعيد ميلادها الذي يوافق الرابع من تموز/يوليو، لكن المناسبة تشهد هذا العام تغييرات غير مسبوقة في العاصمة واشنطن، إذ أضاف الرئيس دونالد...

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