2019/07/04 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تعلن الحصول على 50 مقعداً لاداء مناسك الحج لهذه الشريحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/04 | 23:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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