2019/07/04 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة نرويجية حكما بالسجن خمس سنوات على وزير سابق أدين بارتكاب اعتداءات جنسية بحق ثلاثة من طالبي اللجوء خلال سنوات، وفق ما أفاد الإدعاء اليوم الخميس (الرابع من يوليو/تموز 2019) .وأدين سفين لودفيغسين البالغ (72 عاما) باستغلال منصبه كحاكم مقاطعة، واستغلال الموقف الضعيف لثلاثة رجال يعاني أحدهم إعاقة ذهنية.وأصدرت المحكمة حكمها أمس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في النرويج هذه اخلاقهم!) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في النرويج هذه اخلاقهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).