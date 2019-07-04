بولتون يرحب باحتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق

2019/07/04 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير خارجدية امريكا بولتون باحتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة “قرصنة بحرية”.وأكدت الخارجية الإيرانية للسفير البريطاني لدى طهران، أنه “لا يحق للبحرية البريطانية احتجاز ناقلة النفط الايرانية...

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