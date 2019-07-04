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الدفاع تعلن تخصيص 50 مقعداً لذوي الشهداء لإداء مناسك الحج


الدفاع تعلن تخصيص 50 مقعداً لذوي الشهداء لإداء مناسك الحج
2019/07/04 | 23:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس (4 تموز 2019)، عن تخصيص 50 مقعداً لإداء مناسك الحج لذوي الشهداء.

وذكر...

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