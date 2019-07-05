وزير الخارجية يوجه السفارات بالتحرك لدعم ادراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية د.أحمد الصحَّاف، اليوم الخميس، عن توجيه الوزير محمد الحكيم جميع السفارات العراقية بالتحرك لدعم ادراج بابل على لائحة التراث العالمي.وقال الصحاف في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “وزير الخارجيَّة يُوجِّه جميع السفارات العراقية في الدول الأعضاء في لجنة التصويت على إدراج بابل

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