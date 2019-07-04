المجلس النرويجي للاجئين: 300 الف من الموصليين لا يزالون مشردين دون منازل

2019/07/05 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المجلس النرويجي للاجئين عن بقاء ثلاثمئة الف من أهالي الموصل مشردين دون منازل يعودون إليها، بعد عامين من انتهاء العملية العسكرية.

ونشر المجلس تقريرا عن معاناة لألاف النازحين الموصليين بينهم نساء وأطفال يعيشون في معسكرات النزوح بظروف سيئة للغاية، كون أحيائهم ما زالت في حالة خراب.

واشار التقرير الى أن مائة وثمانية وثلاثين الف منزل تضررت أو دمرت في المدينة خلال الصراع، موضحا أن مناطق غرب الموصل وحدها ، لا يزال هناك أكثر من ثلاثة وخمسين الف منزل تم تسويتها وتدمير الآلاف غيرها.

وأضاف البيان، أن المجلس النرويجي للاجئين قام بالعامين الأخيرين بإصلاح وإعادة بناء المنازل لأكثر من خمسة الاف شخص في الموصل، من خلال برنامج المساعدة القانونية التابع له، مؤكدا أن غياب الإرادة السياسية ونقص الموارد التي تخصصها الحكومة يجعل العملية طويلة ومرهقة للغاية.

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