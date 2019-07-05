انهيار مبنى في سيئول شيدته شركة كورية شيدت مجمع بسماية السكني جنوب بغداد

2019/07/05 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإطفاء عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انهيار مبنى شيدته شركة هي من شيدت مجمع بسماية السكني جنوب بغداد مكون من 5 طوابق في كوريا الجنوبية اليوم الخميس.انهار المبنى الواقع فى حي جاموان جنوب سيئول فى حوالى الساعة 2:23 بعد الظهر، أثناء القيام بعمليات الهدم.تسبب الانهيار في سقوط الحطام...

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