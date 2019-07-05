التربية تعلن موعد التقديم للقبول في معهد الفنون الجميلة المختلط للعام 2019 - 2020

2019/07/05 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية واستنادا الى موافقة الوزير وكالة قصي السهيل، والتعليمات الصادرة من المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي عن بدء التقديم للقبول في معهد الفنون الجميلة المختلط / الدراسة المسائية / الكرخ الأولى للعام الدراسي 2019 - 2020.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1 / 9 / 2019 لغاية يوم الخميس المصادف 12 / 9 / 2019 سيتم التقديم ، علما ان استمارة القبول ستكون متاحة للجميع {مجانا} عن طريق الموقع الرسمي للمديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي على الفيس بوك، وصفحة المعهد الرسمية بعد اطلاق الاستمارة رسميا".واضافت، ان" الأقسام المفتوحة للقبول في المعهد هي قسم الفنون المسرحية {بنين + بنات} و قسم الفنون السمعية والمرئية {بنين فقط} وقسم الفنون التشكيلية {بنين فقط} وقسم الخط العربي والزخرفة {بنين فقط} و قسم الفنون الموسيقية والانشاد {بنين فقط} و قسم التصميم {بنين فقط}".



وتابعت" اما بالنسبة للطلبة الذين يودون التقديم ومعرفة طبيعة الاقسام والية الاختبار في اقسام المعهد ، نود ان نبين الاتي :-1- التقديم الى المعهد مستثنى من شرط العمر والمعدل ، اي يسمح للجميع بالتقديم بغض النظر عن العمر والمعدل وسنة التخرج .



2- الدراسة في المعهد {مجانية} بدون اي اجور .



3- يسمح لحملة شهادة الثالث المتوسط الاكاديمي والمهني او مايعادلها فقط بالتقديم ، ولايسمح لطلبة الاوقاف بالتقديم الى المعهد .4- يسمح للطلبة المكملين بالتقديم دون شرط النجاح في الدور الاول.5- الطاقة الاستيعابية للقبول في معهدنا لهذا العام 2019 / 2020 هي {30} طالبا وطالبة لكل قسم شرط النجاح في الاختبار .



6- لايشترط الاحتراف {100%} في مجال الاختصاص وانما وجود الموهبة ، والتي بدورنا نقوم بانضاجها فكريا وعمليا وفنيا خلال سنوات الدراسة .7- يخضع جميع الطلبة المتقدمين لكافة الاقسام الى اختبار اللغة العربية لبيان مدى صلاحية الطالب من ناحية اللفظ والكتابة وهي التي تحدد استمراره في منافسة الاخرين من عدمها.انتهى(8) بعد اختبار اللغة العربية واجتياز الطالب هذا الاختبار يخضع الطلبة الناجحون الى امتحان نظري وعملي ( مقابلة مع اللجنة ) في مجال الاختصاص.

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