عراقي يحطم رقماً قياسياً بإنزال وزنه.. وإعلان أسماء المقبولين في الكلية العسكرية حطمت اماله

2019/07/05 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حطم المواطن العراقي محمد فرحان عبود عميري، الرقم القياسي بإنزال وزنه لتحقيق حلم الالتحاق بالكلية العسكرية.

وقال عميري في مناشدة عبر {الفرات نيوز} وجهها لوزير الدفاع، ان" جهد وحلم اكثر من سنتان ونصف ضاع في يوم اعلان أسماء المقبولين للمتقدمين إلى الكلية العسكرية التأهيلية الدورة {۸۲} تحطمت آمالي وأحلامي".وأضاف" اني المواطن {محمد فرحان عبود عميري} كان حلمي ان اكون احد ضباط الجيش العراقي العظيم خدمة لهذا البلد العريق وتحديت اهم عائق امامي لتحقيق هذا الحلم الا وهو موضوع الزيادة المفرطة في وزني، وعملت وجاهدت كثيرا وتحديت نفسي لأجل التخلص من تلك العقبة وفعلاً بعد جهد استمر لأكثر من سنتان و نصف تمكنت من حرق اكثر من٦٠كغماً".



وتابع عميري" علماً ان وزني كان {١٣٢} كغماً واصبح الان {٧٠}؛ لكنني تفاجأت عندما ذهبت تلك الجهود سدى بعدم ظهور اسمي ضمن قوائم المقبولين في الدورة أعلاه، والفرق الواضح بين الصورتين خير دليل على مدى صحة كلامي أعلاه".انتهى

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