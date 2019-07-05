2019/07/05 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أشاد المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، بنجم التنس الإسباني، رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا، وقال إنه كان سيكون "لاعبا رائعا" لكرة القدم لو لم

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