2019/07/05 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تحريرهم من داعش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان سوريا.. تسليم طفل و5 نساء من الكورد الإزيديين لـ"مجلس سنجار") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان سوريا.. تسليم طفل و5 نساء من الكورد الإزيديين لـ"مجلس سنجار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).