2019/07/05 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

ردّت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، على تصريحات منسوبة لكل من رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، والقيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود، بصدد قوات البيشمركة.

وذكر اللواء بابكر فقي، مسؤول الإعلام في وزارة البيشمركة في تصريح صحفي، إن «إدارة البيشمركة هي من #صلاحيات #رئيس_إقليم_كردستان والذي هو القائد العام للقوات المسلحة في الإقليم ورئيس الحكومة، وليس رئيس الوزراء العراقي».

وأضاف أن «البيشمركة هي قوات منظمة وتختلف كلياً عن #ميليشيات #الحشد_الشعبي، ولا تسمح وزارة البيشمركة لأحد بالتطاول على هذه القوات»، وبيّن فقي، أن « الحكومة_العراقية حتى الآن لم تصرف مستحقات قواتالبيشمركة والتي هي جزء من منظومة الدفاع الاتحادية العراقية».

من جانبه، قال الأمين العام لوزارة البيشمركة، #جبار_ياور في حديثٍ صحفي، إن «قوات البيشمركة تشكلت وفق 4 قوانين ولا تحتاج إلى قرار من رئيس الوزراء الاتحادي لتنظيمها».

وأوضح أن «تنظيم قوات الحشد الشعبي يختلف عن تنظيم قوات البيشمركة، لأن الحشد الشعبي قوات كبيرة وبدون نظام، لكن قوات البيشمركة صدرت أربع قوانين عام 1992 لتنظيمها ولا تحتاج إلى أي قرار من عبد المهدي لتنظيمها».

وأكد ياور، أن «البيشمركة قوة عسكرية نظامية وتعمل حالياً على تنظيم نفسها، وتم تنظيم 46 ألف عنصر منها، والوزارة تقوم بعملية التنظيم ولا تحتاج إلى قرار من #بغداد»، على حد وصفه.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، والقيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، قد دعيا، رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، في وقتٍ سابقٍ من اليوم، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى إصدار أمر ديواني شبيه للأمر الخاص بالحشد الشعبي يخضع قوات البيشمركة لسلطته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلام وزارة البيشمركة:نخضع فقط لاوامر رئيس اقليم كردستان ولا علاقة لنا برئيس الوزراء العراقي) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلام وزارة البيشمركة:نخضع فقط لاوامر رئيس اقليم كردستان ولا علاقة لنا برئيس الوزراء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).